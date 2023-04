Traffico Roma del 19-04-2023 ore 19:30 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria e successivamente dalla Nomentana a via Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino La Romanina Traffico e code sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo in uscita dalla città dalla tangenziale est e il raccordo anulare e proseguendo sulla Roma Teramo codema per fuori da Roma Est al bivio per l’auto sole e sulla tangenziale code da Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni incolonnamenti anche dalla stazione Tiburtina a via Salaria direzione dello Stadio Olimpico ci sono sulla Salaria aeroporto dell’Urbe alla tangenziale est difficoltà poi su via Ostiense la strada è chiusa per lavori all’altezza del raccordo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria e successivamente dalla Nomentana a via Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino Laninae code sul tratto Urbano della A24-teramo in uscita dalla città dalla tangenziale est e il raccordo anulare e proseguendo sullaTeramo codema per fuori daEst al bivio per l’auto sole e sulla tangenziale code da Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni incolonnamenti anche dalla stazione Tiburtina a via Salaria direzione dello Stadio Olimpico ci sono sulla Salaria aeroporto dell’Urbe alla tangenziale est difficoltà poi su via Ostiense la strada è chiusa per lavori all’altezza del raccordo ...

