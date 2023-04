Traffico Roma del 19-04-2023 ore 18:00 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Luceverde Roma me trovati dalla redazione Buonasera Studio Stefano Baiocchi Traffico intenso in queste ore sulla riviera cittadina sul Raccordo Anulare rallentamenti con code in carreggiata interna ha la Cassia Flaminia Salaria pensione si tratta di un incidente altre cose per Traffico intenso dalla Bufalotta allo svincolo La Rustica nel quadrante Sud in carreggiata esterna code a tratti dal vivo con la Roma vicino Sino all’uscita Tuscolana sulla tangenziale permangono quello dei treni Tor di Quinto all’uscita Salaria in direzione quindi di San Giovanni poi sul tratto Urbano della Roma L’Aquila Ci sono code per Traffico intenso dall’uscita di via Filippo Fiorentini sino alla raccordo anulare proseguendo sulla Roma L’Aquila code tra Roma Est e il bivio ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023) Luceverdeme trovati dalla redazione Buonasera Studio Stefano Baiocchiintenso in queste ore sulla riviera cittadina sul Raccordo Anulare rallentamenti con code in carreggiata interna ha la Cassia Flaminia Salaria pensione si tratta di un incidente altre cose perintenso dalla Bufalotta allo svincolo La Rustica nel quadrante Sud in carreggiata esterna code a tratti dal vivo con lavicino Sino all’uscita Tuscolana sulla tangenziale permangono quello dei treni Tor di Quinto all’uscita Salaria in direzione quindi di San Giovanni poi sul tratto Urbano dellaL’Aquila Ci sono code perintenso dall’uscita di via Filippo Fiorentini sino alla raccordo anulare proseguendo sullaL’Aquila code traEst e il bivio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NazzarenoMi : RT @ylefsch: Ci risiamo, #attivisti fermano il traffico in orario di punta a Roma . Qui prima o poi scatta il linciaggio! La gente è esaust… - ElfReloaded1 : RT @ylefsch: Ci risiamo, #attivisti fermano il traffico in orario di punta a Roma . Qui prima o poi scatta il linciaggio! La gente è esaust… - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #incidente #traffico - Raccordo Anulare ?????? Code tra Sant'Andrea e Salaria ? carreggiata interna #Luceverde… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Cagliari, dopo i cantieri ecco le tribune per la festa di Sant’Efisio: nuova rivoluzione traff… - RestoFerma : RT @ylefsch: Ci risiamo, #attivisti fermano il traffico in orario di punta a Roma . Qui prima o poi scatta il linciaggio! La gente è esaust… -