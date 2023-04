Traffico Roma del 19-04-2023 ore 15:30 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Traffico non mento in queste ore sulla rete viaria cittadina sulla Cassia bis Veientana attenzione incidente code per via della Giustiniana l’uscita per Castel de’ ceveri in direzione quindi di Viterbo sulla via Cassia permangono un beach code per Traffico intenso tra la storta e Tomba di Nerone sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in regione interna dalla Tiburtina allo svincolo La Rustica nel quadrante Sud in carreggiata esterna code a tratti dal vivo con la Roma Fiumicino Sino all’uscita Tuscolana in tangenziale code tra diventa lucida Salaria in direzione quindi di San Giovanni poi sul tratto Urbano della Roma L’Aquila abbiamo cose sempre per Traffico intenso dall’uscita di Viale Palmiro Togliatti fino al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchinon mento in queste ore sulla rete viaria cittadina sulla Cassia bis Veientana attenzione incidente code per via della Giustiniana l’uscita per Castel de’ ceveri in direzione quindi di Viterbo sulla via Cassia permangono un beach code perintenso tra la storta e Tomba di Nerone sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in regione interna dalla Tiburtina allo svincolo La Rustica nel quadrante Sud in carreggiata esterna code a tratti dal vivo con laFiumicino Sino all’uscita Tuscolana in tangenziale code tra diventa lucida Salaria in direzione quindi di San Giovanni poi sul tratto Urbano dellaL’Aquila abbiamo cose sempre perintenso dall’uscita di Viale Palmiro Togliatti fino al ...

