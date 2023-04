Traffico Roma del 19-04-2023 ore 13:30 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Luceverde Roma vedi trovati all’ascolto apriamo questo notiziario con la A1 Roma Napoli Dopo un incidente avvenuto tra Anagni Fiuggi e Valmontone sta provocando 5 km di coda in direzione Roma e al momento il Traffico è bloccato in direzione della capitale rallentamenti per curiosi in direzione di Napoli a Roma Nord Traffico rallentato sulla via Cassia tra il raccordo anulare e via Oriolo Romano nelle due direzioni regolare scorrevole il Traffico sul Grande Raccordo Anulare non sono segnalati particolari problemi alla circolazione in città spostamenti più vivaci nelle zone centrali della capitale sulla via del mare strada chiusa per lavori all’altezza del raccordo anulare in direzione di Ostia trasporto pubblico a Centocelle per i lavori al manto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto apriamo questo notiziario con la A1Napoli Dopo un incidente avvenuto tra Anagni Fiuggi e Valmontone sta provocando 5 km di coda in direzionee al momento ilè bloccato in direzione della capitale rallentamenti per curiosi in direzione di Napoli aNordrallentato sulla via Cassia tra il raccordo anulare e via Oriolono nelle due direzioni regolare scorrevole ilsul Grande Raccordo Anulare non sono segnalati particolari problemi alla circolazione in città spostamenti più vivaci nelle zone centrali della capitale sulla via del mare strada chiusa per lavori all’altezza del raccordo anulare in direzione di Ostia trasporto pubblico a Centocelle per i lavori al manto ...

