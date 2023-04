Traffico Roma del 19-04-2023 ore 11:30 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto Traffico in coda sul tratto Urbano della A24 per un incidente avvenuto tra le uscite di Tor Cervara e via Delle Serenissima in direzione della tangenziale Traffico rallentato sulla tangenziale Tra la Farnesina e via di Tor di Quinto verso San Giovanni al Quarticciolo la polizia locale segnala un incidente in via delle Palme prossimità di via Ernesto Mauri in Piazza Porta Pia manifestazione nei pressi delle Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fino alle ore 12 tra Corso d’Italia via Ancona dove non sono da escludere disagi alla circolazione trasporto pubblico per i lavori al manto stradale via dei Castani fino al 28 aprile il servizio tram delle linee 5 14:19 e in parte modificato la linea 19 sostituita da un bus navetta da Largo Preneste a Piazza dei Gerani E comunque per i dettagli ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023) LuceverdeBen ritrovati all’ascoltoin coda sul tratto Urbano della A24 per un incidente avvenuto tra le uscite di Tor Cervara e via Delle Serenissima in direzione della tangenzialerallentato sulla tangenziale Tra la Farnesina e via di Tor di Quinto verso San Giovanni al Quarticciolo la polizia locale segnala un incidente in via delle Palme prossimità di via Ernesto Mauri in Piazza Porta Pia manifestazione nei pressi delle Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fino alle ore 12 tra Corso d’Italia via Ancona dove non sono da escludere disagi alla circolazione trasporto pubblico per i lavori al manto stradale via dei Castani fino al 28 aprile il servizio tram delle linee 5 14:19 e in parte modificato la linea 19 sostituita da un bus navetta da Largo Preneste a Piazza dei Gerani E comunque per i dettagli ...

