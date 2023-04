Traffico Roma del 19-04-2023 ore 10:30 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità è chiusa a Piazza Re di Roma via bercelli & B Aosta per la caduta di un albero Traffico deviato e circolazione congestionata nelle strade limitrofe sulla via Appia Traffico intenso Anche a Tor Bella Monaca caso di un evento del manto stradale in via dei Ferrari e lavori carreggiata è ridotta e Traffico lento sulla via Portuense all’altezza di via Eiffel sulla Cristoforo Colombo Traffico molto intenso in direzione altezza Viale Umanesimo in direzione centro il PIN e rallentamenti in Piazza di Porta Pia per una manifestazione di vetri sosta In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità è chiusa a Piazza Re divia bercelli & B Aosta per la caduta di un alberodeviato e circolazione congestionata nelle strade limitrofe sulla via Appiaintenso Anche a Tor Bella Monaca caso di un evento del manto stradale in via dei Ferrari e lavori carreggiata è ridotta elento sulla via Portuense all’altezza di via Eiffel sulla Cristoforo Colombomolto intenso in direzione altezza Viale Umanesimo in direzione centro il PIN e rallentamenti in Piazza di Porta Pia per una manifestazione di vetri sosta In collaborazione con Luce Verde infomobilità

