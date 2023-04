Traffico Roma del 19-04-2023 ore 10:00 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Luceverde Roma Bentrovati a questo appuntamento da Simona Cerchiara a San Giovanni è chiusa Piazza dei Re di Roma tra Corso Vercelli e via Aosta per rimuovere un albero pericolante disagi per il Traffico in tutta la zona circostante sulla via Tuscolana rallentamenti per incidente all’altezza di viale Amelia all’Euro e sulla via Cristoforo Colombo un veicolo in fiamme sulla carreggiata verso Marconi e il centro difficoltà di circolazione incidente in via del Circo Massimo all’altezza di viale Aventino mentre al Aurelia via di Torre Rossa il transito a senso unico alternato per un intervento dei vigili del fuoco sulla tangenziale disagi code verso lo stadio tra una nuova galleria la via Salaria in direzione San Giovanni dal bivio per San Lorenzo raccordo anulare con rallentamenti e code in diversi tratti sulla carreggiata esterna ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023) LuceverdeBentrovati a questo appuntamento da Simona Cerchiara a San Giovanni è chiusa Piazza dei Re ditra Corso Vercelli e via Aosta per rimuovere un albero pericolante disagi per ilin tutta la zona circostante sulla via Tuscolana rallentamenti per incidente all’altezza di viale Amelia all’Euro e sulla via Cristoforo Colombo un veicolo in fiamme sulla carreggiata verso Marconi e il centro difficoltà di circolazione incidente in via del Circo Massimo all’altezza di viale Aventino mentre al Aurelia via di Torre Rossa il transito a senso unico alternato per un intervento dei vigili del fuoco sulla tangenziale disagi code verso lo stadio tra una nuova galleria la via Salaria in direzione San Giovanni dal bivio per San Lorenzo raccordo anulare con rallentamenti e code in diversi tratti sulla carreggiata esterna ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... frmango65 : RT @ylefsch: Ci risiamo, #attivisti fermano il traffico in orario di punta a Roma . Qui prima o poi scatta il linciaggio! La gente è esaust… - LuceverdeRoma : ???? #Roma #veicoloinfiamme - Via Cristoforo Colombo ?????? traffico rallentato a Viale dell'Umanesimo direzione Roma… - willycuba65 : RT @ylefsch: Ci risiamo, #attivisti fermano il traffico in orario di punta a Roma . Qui prima o poi scatta il linciaggio! La gente è esaust… - robdeangeliss : infoatac @InfoAtac #info #atac - Su disposizione della Polizia di Roma Capitale, per un albero pericolante in piazz… - susi_pie : RT @InfoAtac: #info #atac - Su disposizione della Polizia di Roma Capitale, per un albero pericolante in piazza Re di Roma, chiuso al traff… -