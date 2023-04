Traffico Roma del 19-04-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Luceverdeuna buona giornata e trovati da Simona Cerchiara sul tratto Urbano della A24 oltre alincidente nella galleria verso la tangenziale lunghe code iniziano dal raccordo a San Giovanni in Piazza dei Re dirallentamenti la causa verifiche alla stabilità delle alberature possibili chiusure all’altezza di Largo Vercelli e disagi anche sulla via Appia Nuova via Appia code tra il raccordo e Capannelle tratto del raccordo con difficoltà di circolazione in carreggiata interna mentre raccordo sulla carreggiata esterna con code altezza Aurelia code sulla Cassia tra la Grottarossa sulla Flaminia incolonnamenti tra Labaro e Tor di Quinto con questo è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità