Tra yoga, degustazioni e laboratori per bambini. Dal 22 Aprile al 21 Maggio, tante occasione per scoprire i posti che, da oltre 50 anni, sono al centro del più grande progetto di conservazione del Wwf. Dalla storica Oasi del Lago di Burano in Toscana alle maestose Gole del Sagittario in Abruzzo, dall’Oasi di Miramare, a Trieste, ai prati alpini di Valtrigona in Trentino, dall'Oasi salentina di Le Cesine fino alla costa incontaminata e selvaggia di Torre Salsa in Sicilia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un intero mese di eventi speciali e aperture straordinarie per immergersi nella natura d’Italia. Tornano, dal 22 Aprile al 21 Maggio, le Giornate delle Oasi WWF. L’occasione perfetta per scoprire i posti che, da oltre 50 anni, sono al centro del più grande progetto di conservazione delll’associazione. E ci permettono di scoprire la meraviglia della natura in Italia. Dal Lago di Burano alle Gole del Sagittario, ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un intero mese di eventi speciali e aperture straordinarie per immergersi nella natura d’Italia. Tornano, dal 22al 21, le Giornate delleWWF. L’perfetta perche, da50aldel piùdidelll’associazione. E ci permettono dila meraviglia della natura in Italia. Daldidel, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnaisAnaisse : 5 cose che non sai di me - sono stata bocciata 3 volte alla pratica di guida - ho lasciato ben 2 lavori con contrat… - inincognitog : la tensione sessuale tra me e - lasciare il lavoro il fidanzato gli amici la casa e andare a vivere in florida in u… - orianaera_ : RT @estremament3: in questo momento io sono un mix tra bombettino che fa yoga e il piccione che si butta bo cioè @ corvi mi avete ridotto u… - edwardodins : RT @estremament3: in questo momento io sono un mix tra bombettino che fa yoga e il piccione che si butta bo cioè @ corvi mi avete ridotto u… - babecervas : RT @estremament3: in questo momento io sono un mix tra bombettino che fa yoga e il piccione che si butta bo cioè @ corvi mi avete ridotto u… -