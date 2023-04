Tra calici e torri: a Cesate gli scacchi si muovono con le bollicine (Di mercoledì 19 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color scacchi e bollicine in biblioteca a Cesate: gli scacchi raddoppiano a partire dal fine settimana nei locali della biblioteca di Cesate, dove la compagnia di pedoni, re e regine da venerdì, 21 aprile alle 21, si accompagna a una frizzante inziatiiva dedicata al vino. scacchi e vino in biblioteca a Cesate Al via infatti in ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 19 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorin biblioteca a: gliraddoppiano a partire dal fine settimana nei locali della biblioteca di, dove la compagnia di pedoni, re e regine da venerdì, 21 aprile alle 21, si accompagna a una frizzante inziatiiva dedicata al vino.e vino in biblioteca aAl via infatti in ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

