Tour of the Alps 2023 | risultati e classifica terza tappa | colpaccio di Kamna | Geoghegan Hart resta leader

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Va a Lennardladelof the, la Renon-Brentonico San Valentino di 162,5 chilometri. Il corridore della Borsa-Hansgrohe nel tratto finale prende tutti in contropiede e si aggiudica la frazione con un vantaggio di 4? su Aleksandr Vlasov e Jeffersen Cepeda. In questo gruppetto presente anche Tao, che conserva il primo posto nellagenerale. Altro buon piazzamento per Lorenzo Fortunato, per il terzo giorno di fila nei primi 10. ORDINE DI ARRIVO L.4:06:13 A. Vlasov +0:04 J. Cepeda “ T.“ J. Haig “ H. Carthy “ L. Fortunato +0:10 M. Riccitello +0:32 M. Poole “ P. Sivakov “ SportFace.

Colpaccio di Lennard Kamna nella terza tappa delof Alps 2023 , da Renon a Brentonico San Valentino. Il tedesco della Bora - hansgrohe, al secondo successo nell'ex Giro del Trentino dopo quello dello scorso annoa Villabassa, stacca tutti a ...

Il Tour of the Alps 2023 vede disputarsi la terza tappa, con partenza da Ritten ed arrivo in salita a Brentonico San Valentino dopo 162.5 km: il tedesco Lennard Kamna (BORA – hansgrohe) vince con 4 s