Tour of the Alps 2023: Lorenzo Fortunato può puntare al podio? Ultime tappe e dove può attaccare (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ci si aspettava tanto da Lorenzo Fortunato in questo Tour of the Alps e, ancor di più, ci si aspetta tanto in vista del prossimo Giro d’Italia. L’azzurro della Eolo-Kometa, stimolato anche da Ivan Basso, non ha tradito le aspettative e si sta facendo valere alla grande nell’ex Giro del Trentino. Settimo, quinto, settimo nelle prime tre tappe, quinta piazza parziale in classifica generale a 38” di ritardo dal leader della classifica generale Tao Geoghegan Hart. Una costanza di risultati eccezionale e una condizione che sembra essere molto brillante. Ora ci si aspetta un ulteriore salto di qualità nei prossimi giorni: mancano ancora due tappe (quella con arrivo a Predazzo e l’ultima con chiusura in quel di Brunico), probabile due sprint ristretti dove potrebbe giocarsi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ci si aspettava tanto dain questoof thee, ancor di più, ci si aspetta tanto in vista del prossimo Giro d’Italia. L’azzurro della Eolo-Kometa, stimolato anche da Ivan Basso, non ha tradito le aspettative e si sta facendo valere alla grande nell’ex Giro del Trentino. Settimo, quinto, settimo nelle prime tre, quinta piazza parziale in classifica generale a 38” di ritardo dal leader della classifica generale Tao Geoghegan Hart. Una costanza di risultati eccezionale e una condizione che sembra essere molto brillante. Ora ci si aspetta un ulteriore salto di qualità nei prossimi giorni: mancano ancora due(quella con arrivo a Predazzo e l’ultima con chiusura in quel di Brunico), probabile due sprint ristrettipotrebbe giocarsi ...

