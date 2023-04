Tour of the Alps 2023 | Lennard Kämna si impone a Brentonico San Valentino Fortunato settimo | Geoghegan Hart rimane leader

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La tappa in assoluto più dura di questoof theha dato i suoi verdetti:si è imposto in cima alla durissima salita finale, centrando l’ottava vittoria in carriera, la prima stagionale. Aleksandr Vlasov ha firmato la doppietta per la BORA, mentre Taoè riuscito a mantenere agevolmente la maglia di. Dopo la lunghissima discesa iniziale, la parte centrale della frazione è stata caratterizzata da una fuga di dodici corridori, con cinque italiani. Tra di loro anche Andrea Vendrame che, dopo aver sprintato con Lukas Poestlberger per i punti del traguardo volante, proverà a lanciarsi da solo sull’impegnativa salita finale diSan. L’italiano della AG2R ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sciareneve : RT @MTBiit: Tour of the Alps: Kamna anticipa tutti i big a San Valentino, Geoghegan Hart rimane leader #roadbike #19Aprile - MTBiit : Tour of the Alps: Kamna anticipa tutti i big a San Valentino, Geoghegan Hart rimane leader #roadbike #19Aprile - Bicisport1976 : Lennard #Kamna ???? conquista la terza tappa del Tour of the Alps 2023! 7° Fortunato ???? - SpazioCiclismo : Gran colpo di Lennard Kamna nella terza tappa del Tour of the Alps #Tota - ematr_86 : che podio al Tour of The Alps - Primo e secondo Bora - da sottolineare il secondo posto di Aleksandr Vlasov dietro… -

Tour of the Alps 2023, tappa di oggi: orari 19 aprile, percorso, tv, programma, favoriti, streaming OA Sport

La rock band statunitense annuncia il Starcatcher World Tour. Unica data italiana fissata per il 30 novembre all’Unipol Arena di Bologna Nuovo e interessante annuncio per tutti gli appassionati dei Gr ...RITORNA LA “RACE FOR THE CURE” LA PIÙ GRANDE MANIFESTAZIONE AL MONDO PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO DAL 4 AL 7 MAGGIO, AL CIRCO MASSIMO LA XXIV EDIZIONE ...