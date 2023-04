Totti-Ilary | il giudice ha deciso | “A lei la villa dell’Eur e 12 500 euro al mese per i figli”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il primo round del divorzio più mediatico dell’anno va aBlasi. Francescoesce sconfitto dalla prima sentenza provvisoria formulata dalcivile. L’ex capitano della Roma dovrà versare 12.500alper il mantenimento dei tre, Cristian, Chanel e Isabel. Per quanto riguarda le spese scolastiche, l’ex calciatore dovrà contribuire al 75%. Le spese straordinarie (viaggi, svago, cure mediche) saranno invece divise al 50%.Blasi (Foto Instagram)dovrà rispettare il calendario del tribunale per vedere Isabel ABlasi va la contesissimada 1500 metri quadriperché qui vivono idell’ex coppia. L’affido ...

1 - 0 perBlasi nella causa di separazione da Francesco. Il giudice ha emesso il primo provvedimento provvisorio sulle spese da sostenere in merito all affidamento condiviso dei tre figli ...... della cronaca rosa e del costume, e ha incuriosito persino il New York Times: le ultime news sul chiacchieratissimo divorzio traBlasi e Francesco. Secondo La Repubblica a brindare dopo ...Tiene ancora banco la separazione traBlasi e Francesco. Il tutto dopo la decisione del giudice del tribunale civile di Roma, una decisione provvisoria che assegna la villa all'Eur adBlasi, tanto che quest'ultima ha ...

Secondo quanto diffuso da Dagospia il Pupone sborserà 12mila e 500 euro al mese in favore di Ilary per il mantenimento dei tre figli. Continuano ...Non solo la gaffe, l'entrata in scena è stata decisamente iconica quella di Ilary Blasi. Infatti, quando è entrata nello studio de l'Isola dei Famosi, l'ex moglie ...