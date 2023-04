Tornano i Simply Red | il 26 maggio esce “Time”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) MANCHESTER – Conto alla rovescia per l’uscita del nuovo album deiRed, ‘’, prevista il prossimo 26: il primo singolo si intitola ‘Better With You’. IRed si sono formati nel 1985. La loro musica è da sempre influenzata da vari generi musicali, tra cui il soul, il funk, il reggae e il pop. Il leader e cantante del gruppo, Mick Hucknall, ha formato iRed dopo aver lasciato i Frantic Elevators, una band punk rock di cui faceva parte. Il nome del gruppo deriva dal soprannome di Hucknall, “Red”, a cui ha aggiunto “” per sottolineare la semplicità della loro musica. Il loro album di debutto, “Picture Book”, uscito nel 1985, è stato un grande successo commerciale, raggiungendo la posizione numero 2 nella classifica degli album nel Regno Unito: contiene ...

