Torino, Vagnati in missione in Turchia: occhi su Baniya, difensore che è esploso grazie a Pirlo (Di mercoledì 19 aprile 2023) C'era uno spettatore d'eccezione ieri sera a vedere Karagumruk-Umraniyespor, partite valida per la Super Lig turca e vita 4-2 dai padroni... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 19 aprile 2023) C'era uno spettatore d'eccezione ieri sera a vedere Karagumruk-Umraniyespor, partite valida per la Super Lig turca e vita 4-2 dai padroni...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Torino, Vagnati in missione in Turchia: occhi su Baniya, difensore che è esploso grazie a Pirlo: C'era uno spettato… - Ftbnews24 : #Calciomercato Torino, Vagnati guarda al futuro: tre nomi in bilico #Calciomercato, Torino, Calciomercato Torino, J… - Toro_News : ? | NEWS #Vagnati è stato visto ieri allo stadio Ataturk di Istanbul: osservato speciale Rayyan #Baniya… - torovattene : RT @ToroGoal: ??Come riportato da @SportsDigitale, ieri sera il DT del @TorinoFC_1906 Davide #Vagnati ha assistito alla gara del @karagumruk… - tom_freni : RT @ToroGoal: ??Come riportato da @SportsDigitale, ieri sera il DT del @TorinoFC_1906 Davide #Vagnati ha assistito alla gara del @karagumruk… -