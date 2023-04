Torino, Vagnati in missione in Turchia: occhi su Baniya, difensore che è esploso grazie a Pirlo | Mercato (Di mercoledì 19 aprile 2023) 2023-04-19 19:11:00 CalcioMercato.com riporta quanto segue: C’era uno spettatore d’eccezione ieri sera a vedere Karagumruk-Umraniyespor, partite valida per la Super Lig turca e vita 4-2 dai padroni di casa (grazie anche a una doppietta su rigore di Fabio Borini): Davide Vagnati. Il motivo per cui il direttore tecnico del Torino è volato a Istanbul è presto detto: voleva vedere dal vivo Rayyan Baniya, difensore centrale classe 1999 che è uno degli obiettivi di Mercato della società granata per la prossima stagione. CHI È Baniya – Classe 1999, Rayyan Baniya è una vecchia conoscenza dell’Italia: è nato a Bologna, ha giocato nel settore giovanile del Modena prima di passare al Verona e ha alle spalle alcuni ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 19 aprile 2023) 2023-04-19 19:11:00 Calcio.com riporta quanto segue: C’era uno spettatore d’eccezione ieri sera a vedere Karagumruk-Umraniyespor, partite valida per la Super Lig turca e vita 4-2 dai padroni di casa (anche a una doppietta su rigore di Fabio Borini): Davide. Il motivo per cui il direttore tecnico delè volato a Istanbul è presto detto: voleva vedere dal vivo Rayyancentrale classe 1999 che è uno degli obiettivi didella società granata per la prossima stagione. CHI È– Classe 1999, Rayyanè una vecchia conoscenza dell’Italia: è nato a Bologna, ha giocato nel settore giovanile del Modena prima di passare al Verona e ha alle spalle alcuni ...

