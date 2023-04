Tony Khan è andato (veramente) All In (Di mercoledì 19 aprile 2023) In due settimane è come se la percezione sulla AEW sia cambiata di colpo. Un pochino grazie al trambusto avvenuto in WWE. Un po’ (anzi, tanto) grazie all’attivismo di Tony Khan. Che cento ne fa, tante ne sbaglia, ma diverse cose sa prenderle con una forza inimmaginabile a quei livelli. Accettando anche compromessi (vedi le imposizioni di Warner su Collision e CM Punk), ma riuscendo a districarsi bene in un mondo dove può passare dalle stelle alle stalle nel giro di poco tempo. Soprattutto sul lato del wrestling mercato ha fatto tantissimo. Indubbiamente aver preso Jay White, aver confermato gli FTR ed essersi assicurato alcuni talenti decisamente interessanti per i singoli eventi (Komander, Billie Starkz, Hijo del Vikingo) è stato un messaggio molto chiaro lanciato a chiunque: la AEW è ancora qui, ha passato la marea e naviga con serenità in ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 19 aprile 2023) In due settimane è come se la percezione sulla AEW sia cambiata di colpo. Un pochino grazie al trambusto avvenuto in WWE. Un po’ (anzi, tanto) grazie all’attivismo di. Che cento ne fa, tante ne sbaglia, ma diverse cose sa prenderle con una forza inimmaginabile a quei livelli. Accettando anche compromessi (vedi le imposizioni di Warner su Collision e CM Punk), ma riuscendo a districarsi bene in un mondo dove può passare dalle stelle alle stalle nel giro di poco tempo. Soprattutto sul lato del wrestling mercato ha fatto tantissimo. Indubbiamente aver preso Jay White, aver confermato gli FTR ed essersi assicurato alcuni talenti decisamente interessanti per i singoli eventi (Komander, Billie Starkz, Hijo del Vikingo) è stato un messaggio molto chiaro lanciato a chiunque: la AEW è ancora qui, ha passato la marea e naviga con serenità in ...

AEW a Londra: annunciato un mega evento al Wembley Stadium Il debutto della All Elite Wrestling in UK era stato confermato mesi fa, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un evento di tale caratura. Nella puntata di Dynamite di ieri sera Tony Khan ha annunciato che domenica 27 agosto, in diretta dal Wembley Stadium di Londra , si terrà All In . Si tratta della prima volta in oltre 30 anni che uno show di wrestling verrà trasmesso ... Tony Khan arrabbiato con la WWE a causa di Dragon Lee Tony Khan, secondo quanto rivelato da Konnan, si sarebbe fortemente arrabbiato con la WWE per la questione Dragon Lee-FTR. AEW: Una pazza idea, CM Punk vs. Goldberg ad All In La situazione di CM Punk continua a rimanere irrisolta dallo scorso Settembre, quando fu sospeso dalla AEW, che ha reintegrato tutte le altre Superstar coinvolte tranne lui. Goldberg, invece, ha terminato...