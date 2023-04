Toni | «Tensione maggiore sull’Inter! I giocatori capiscano una cosa»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Luca, a bordocampo nel prepartita di Inter-Benfica su Prime Video Sport, ha presentato il grande evento che questa sera andrà in scena a San Siro APPROCCIO ?presenta la partita : «L’Inter non deve sbagliare l’approccio, in Champions League non ha sbagliato le partite importanti. Oggi è una gara importante perché bisogna arrivare in semifinale dove ci si aspetta un grande euroderby. Lasicuramente ce l’ha l’Inter, ma questi sono grandie sanno che sarà una serata magica. L’importante è non bruciare troppe energie prima della partita». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 ...