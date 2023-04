Toni Servillo, paura per l’attore ricoverato in ospedale dopo un malore in scena | L’annuncio sulle sue condizioni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il famosissimo attore Toni Servillo è stato colto da un malore mentre si trovava in scena: grande agitazione tra i suoi fan. Tra gli attori italiani maggiormente apprezzati dal pubblico (anche all’estero) c’è sicuramente Toni Servillo, protagonista di film come Gomorra, La Grande Bellezza e Il Divo che hanno ottenuto un successo dilagante. Servillo è comparso sul grande schermo anche di recente, ricevendo molti elogi per l’interpretazione di Papa Paolo VI in Esterno Notte di Marco Bellocchio. Toni Servillo ricoverato per un malore – Foto ANSA – Grantennistoscana.itl’attore di Afragola ha poi recitato in due film usciti entrambi nel 2023: si tratta di Il primo giorno della mia vita del ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il famosissimo attoreè stato colto da unmentre si trovava in: grande agitazione tra i suoi fan. Tra gli attori italiani maggiormente apprezzati dal pubblico (anche all’estero) c’è sicuramente, protagonista di film come Gomorra, La Grande Bellezza e Il Divo che hanno ottenuto un successo dilagante.è comparso sul grande schermo anche di recente, ricevendo molti elogi per l’interpretazione di Papa Paolo VI in Esterno Notte di Marco Bellocchio.per un– Foto ANSA – Grantennistoscana.itdi Afragola ha poi recitato in due film usciti entrambi nel 2023: si tratta di Il primo giorno della mia vita del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Malore per Toni Servillo a Parigi, mentre era in scena al Teatro dell'Odéon questa sera, impegnato ne 'Le voci di D… - dolores20943592 : RT @Adriano72197026: Malore improvviso durante lo spettacolo: stavolta il malore arriva all’improvviso per Toni Servillo, ricoverato nella… - criferix : RT @Adriano72197026: Malore improvviso durante lo spettacolo: stavolta il malore arriva all’improvviso per Toni Servillo, ricoverato nella… - cicciagatta : RT @Adriano72197026: Malore improvviso durante lo spettacolo: stavolta il malore arriva all’improvviso per Toni Servillo, ricoverato nella… - livic751 : RT @ChanceGardiner: Toni Servillo, malore in scena a Parigi. Non è grave. -

Malore in scena per Toni Servillo a Parigi Malore per Toni Servillo a Parigi , mentre era in scena al Teatro dell'Odèon ieri sera, impegnato ne "Le voci di Dante", spettacolo prodotto dal Piccolo di Milano su testo di Giuseppe Montesano. Lo si è appreso ... Toni Servillo, malore a teatro per l'attore mentre si trovava a Parigi L'attore e regista Toni Servillo ha accusato un malore nella serata di ieri mentre era in scena a Parigi al Teatro dell'Odéon con lo spettacolo Le voci di Dante . A riportare la notizia numerosi organi di stampa e chi ... Battipaglia, arrestato spacciatore 20enne dalla Polizia ... del SuperEnalotto e del Million Day Estrazione Million Day Extra martedì 18 aprile 2023: i numeri vincenti 18 Aprile Attualità Toni Servillo, malore a Parigi: come sta 18 Aprile Zerottonove.it è una ... Malore pera Parigi , mentre era in scena al Teatro dell'Odèon ieri sera, impegnato ne "Le voci di Dante", spettacolo prodotto dal Piccolo di Milano su testo di Giuseppe Montesano. Lo si è appreso ...L'attore e registaha accusato un malore nella serata di ieri mentre era in scena a Parigi al Teatro dell'Odéon con lo spettacolo Le voci di Dante . A riportare la notizia numerosi organi di stampa e chi ...... del SuperEnalotto e del Million Day Estrazione Million Day Extra martedì 18 aprile 2023: i numeri vincenti 18 Aprile Attualità, malore a Parigi: come sta 18 Aprile Zerottonove.it è una ... Toni Servillo, malore in scena per l'attore in teatro a Parigi TGCOM Toni Servillo, malore a teatro per l'attore mentre si trovava a Parigi Malore, e in seguito una serie di controlli, per l'attore e regista Toni Servillo mentre era a Parigi al Teatro dell'Odéon con lo spettacolo Le voci di Dante. L'attore e regista Toni Servillo ha accus ... Toni Servillo, malore in scena: come sta ora l’attore Preoccupazione per Toni Servillo, che nelle ultime ore è stato colto da un malore improvviso mentre era in scena. L’interprete partenopeo, acclamato sia a cinema che a teatro, è stato infatti trasport ... Malore, e in seguito una serie di controlli, per l'attore e regista Toni Servillo mentre era a Parigi al Teatro dell'Odéon con lo spettacolo Le voci di Dante. L'attore e regista Toni Servillo ha accus ...Preoccupazione per Toni Servillo, che nelle ultime ore è stato colto da un malore improvviso mentre era in scena. L’interprete partenopeo, acclamato sia a cinema che a teatro, è stato infatti trasport ...