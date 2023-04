Tommaso Zorzi sparito dalla tv? Lui replica e svela perché non si vede più

(Di mercoledì 19 aprile 2023)ha partecipato per sei mesi al Grande Fratello Vip, poi ha conquistato un posto fisso da opinionista a L’Isola dei Famosi e contemporaneamente anche al Maurizio Costanzo Show; successivamente è passato a Discovery dove ha fatto Drag Race Italia, Tailor Made e Questa è Casa Mia. E ora? Con la chiusura dei suoi programmi su Discovery e il passaggio di Drag Race Italia a Paramount+, il futuro televisivo diè incerto. Per questo motivo ha deciso di fare chiarezza: “Presto vi comunicherò grandi novità, questo per me è l’anno del cambiamento: palestra, patente, vita lavorativa, amici. Sono in metamorfosi e non vedo l’ora di condividere con voi i miei nuovi progetti che sono molto fighi. Se non ve ne parlo non ènon ci sono, madeve essere tutto fatto ...

Nelle scorse ore non è sfuggito il duro sfogo dell'influencersui social. L'ex gieffino per la prima volta ha rotto il silenzio sulla fine della storia d'amore avuta con l'exStanzani . In particolare ha smentito di non avere più alcun ...si è lasciato andare a un lungo sfogo nelle sue stories su Instagram : il vincitore del GFVip 5 ha deciso di esporsi sui social e di raccontare non solo alcuni dei progetti lavorativi ...ha deciso di chiarire come starebbero davvero le cose tra lui e il suo ex,Stanzani. Di recenteStanzani è stato ospite a Ciao Maschio, dove ha ammesso di provare ancora ...

Tommaso Zorzi è tornato a parlare del suo ex fidanzato Tommaso Stanzani: l'ex vippone ha commentato il loro rapporto attuale. Ecco le sue parole Zorzi ha quindi deciso di spendere anche lui qualche ...Tommaso Zorzi parla per la prima volta del rapporto finito con Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici con il quale ha vissuto una relazione durata ...