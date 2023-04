(Di mercoledì 19 aprile 2023) L’economista ed ex presidente dell’Inps: «Il decreto flussi dovrebbe prevedere più di 80 mila ingressi. La destra fa scelte restrittive suicide pur avendo ammesso che gli stranieri riducono il debito pubblico»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Tito Boeri: “Governo schizofrenico sui migranti, se crescono aumenta il lavoro femminile” - la_kuzzo : RT @LaStampa: Tito Boeri: “Governo schizofrenico sui migranti, se crescono aumenta il lavoro femminile” - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Tito Boeri: “Governo schizofrenico sui migranti, se crescono aumenta il lavoro femminile” - LaStampa : Tito Boeri: “Governo schizofrenico sui migranti, se crescono aumenta il lavoro femminile” - JayperryP : @fratotolo2 Lo diceva Tito Boeri ma a Salvini dava fastidio, allora è arrivato Tridico durante il governo M5S-Lega… -

... Pietro TOMMASINO , Titolare della Divisione Finanza pubblica della Banca d'Italia, Roberto GHISELLI , Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS e di, Professore ordinario ...Daa Pasquale Tridico, il refrain è insomma sempre lo stesso: senza immigrati, niente pensioni. Dunque l'Italia deve aprire ancor più le porte, importare manodopera, far lavorare gli ...Eppure quando a sottolineare la necessità di attrarre più lavoratori dall'estero per pagare le pensioni degli italiani era l'ex presidente dell'Inps, l'allora ministro dell'Interno Matteo ...

Tito Boeri: “Governo schizofrenico sui migranti, se crescono aumenta il lavoro femminile” La Stampa

Da Tito Boeri a Pasquale Tridico, il refrain è insomma sempre lo stesso: senza immigrati, niente pensioni. Dunque l’Italia deve aprire ancor più le porte, importare manodopera, far lavorare gli ...Ed Sheeran sarà ospite in esclusiva a Che Tempo Che Fa", il programma di Fabio Fazio in onda domenica 16 aprile alle 20 su Rai 3. I ...