Tiro con l’arco | World Cup 2023 Antalya | bene Nespoli e Paoli nell’olimpico | Italia agli ottavi nella gara a squadre

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Oggi si è svolta la seconda giornata della prima tappa diCupdicon. Buone prove nelolimpico degli azzurri.eliminate nel compound. Per quanto riguardaolimpico, in campo maschile ottime le prove in qualifica di Mauro, 7° con 671 punti, e Alessandro, 12° con 669. Più indietro Federico Musolesi, 24° con 662 e Michele Frangilli, 70° con 647, In testa il padrone di casa Mete Gazoz (688), lo statunitense Brady Ellison (687) e il cinese Zhongyuan Li (679). Tutti e quattro gli azzurri sono riusciti a battere gli avversari nel primo turno di eliminatorie. Tra le donne prima posizione per la messicana Alejandra Valencia con 677 punti, seconda per la spagnola Elia Canales (673) e ...