Tim, tutte le difficoltà per una nazionalizzazione che pare un miraggio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr – L’eventuale nazionalizzazione di Tim è un tema che tiene banco da prima delle elezioni che hanno portato a Palazzo Chigi l’attuale governo guidato da Giorgia Meloni. Un orizzonte che veniva dichiarato dal centrodestra ancora non “votato” dagli italiani e che è stato ribadito poco dopo la formazione dell’esecutivo. Successivamente, però, sono iniziati gli stenti. Le azioni per acquistare l’azienda da Vivendi si sono fatte via via più incerte, e nel contempo il fondo americano Kkr ha avanzato interesse concreto per il marchio. Tim, nazionalizzazione possibile o sforzo inutile? Certo è che, dopo i proclami iniziali, il governo di centrodestra abbia fatto una fatica enorme a produrre un’offerta concreta. Non solo: Cassa depositi e prestiti, ovvero una delle ultime branche di potere economico rimaste allo Stato, controllato dal Ministero ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr – L’eventualedi Tim è un tema che tiene banco da prima delle elezioni che hanno portato a Palazzo Chigi l’attuale governo guidato da Giorgia Meloni. Un orizzonte che veniva dichiarato dal centrodestra ancora non “votato” dagli italiani e che è stato ribadito poco dopo la formazione dell’esecutivo. Successivamente, però, sono iniziati gli stenti. Le azioni per acquistare l’azienda da Vivendi si sono fatte via via più incerte, e nel contempo il fondo americano Kkr ha avanzato interesse concreto per il marchio. Tim,possibile o sforzo inutile? Certo è che, dopo i proclami iniziali, il governo di centrodestra abbia fatto una fatica enorme a produrre un’offerta concreta. Non solo: Cassa depositi e prestiti, ovvero una delle ultime branche di potere economico rimaste allo Stato, controllato dal Ministero ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : L'offerta di Cdp-Macquarie ritenuta bassa da Vivendi. E c'è sempre la concorrenza di Kkr - TIM_Official : @Marco49922370 ciao Marco, ci dispiace per quello che segnali, scrivi all'account Angie: - emanuel_fontana : @trockijsta @FIGCfemminile @TIM_Official @OptaPaolo @ASRomaFemminile @JuventusFCWomen @boattin3 @19Zamanian… - Anna_1897 : RT @RobertoAtzori: @Anna_1897 te lo dico io chi ha foraggiato l'espresso allo scopo di far saltare le indagini su tutte le altre: TRONCHETT… - Marco49922370 : @Paolikkio @TIM_Official Era di mia proprietà, all’epoca vollero un fax per la disdetta, chiamai l’operatore TIM pe… -