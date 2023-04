Tim | titolo in calo dopo le nuove offerte per la rete Prezzo alzato ma troppo poco per i soci francesi di Vivendi

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Azioni Tim in decisostamaneche nella tarda serata di ieri sono state presentate lanon vincolanti per lae la partecipazione in Sparkle, da parte del fondo statunitense Kkr e Cassa depositi e prestiti con il fondo australiano Macquaire. La prima offerta è stata alzata di un miliardo di euro a 21 miliardi. Cdp e Macquaire hanno portato la loro a 19,3 miliardi. Sebbene più alte delle prime, leproposte non sono considerate dal mercato sufficientemente migliorative da poter essere accettate dalo di maggioranza, il gruppo franceseche possiede il 23,7% del capitale. Restano quindi i dubbi che il dossier, senza il via libera deiche hanno sempre considerato la soglia dei 24 miliardi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gigibeltrame : TIM riceve le offerte di CdP e KKR, il titolo crolla in Borsa #digilosofia - infoiteconomia : TIM riceve le offerte di CdP e KKR, il titolo crolla in Borsa - SteelRevel : RT @HDblog: TIM riceve le offerte di CdP e KKR, il titolo crolla in Borsa - HDblog : TIM riceve le offerte di CdP e KKR, il titolo crolla in Borsa - infoiteconomia : Tim, boom di volumi sul titolo: passa di mano oltre l’1% -

...analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)...Buy (Neutral) 44.00 (38.00) Saipem Equita Hold = 1.55 = Take Off EnVent Outperform = 6.41 (7.72)...IlTelecom Italia vale 0,30 euro. Il tonfo di queste ultime ore è evidente. Vivendi ha ...4 condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi VIA VIA FONTE Notizie Relazionate Economia e Mercato...Brusco scivolone pera Piazza Affari ( segui in diretta ), all'indomani degli aggiornamenti delle offerte per la rete unica da parte di Kkr e Cdp . Ilè arrivato a perdere oltre il 5% con un minimo di giornata ...

Tim, titolo in calo dopo le nuove offerte per la rete. Prezzo alzato ma troppo poco per i soci francesi di… Il Fatto Quotidiano

L'acquisizione della rete di Tim genera grande interesse in Italia e all'estero. Lo stallo attuale suscita speculazioni e discussioni sul futuro dell'operazione. Ecco tutte le novità e gli scenari.La Rete Unica procede con offerte migliorative da entrambe le cordate in lizza: CDP-Macquarie e KKR. Novità attese per il 18 aprile 2023, data di scadenza dell’offerta precedente.