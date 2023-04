Tim perde l'8,3% in Borsa dopo i ritocchi sulle offerte (Di mercoledì 19 aprile 2023) Seduta da dimenticare per Tim a Piazza Affari. Il titolo dell'ex monopolista telefonico ha chiuso in calo dell'8,27% a 0,29 euro dopo che ieri Kkr e Cdp - Macquarie hanno fatto pervenire i ritocchi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Seduta da dimenticare per Tim a Piazza Affari. Il titolo dell'ex monopolista telefonico ha chiuso in calo dell'8,27% a 0,29 euroche ieri Kkr e Cdp - Macquarie hanno fatto pervenire i...

