Tifoso della Roma non va al lavoro per seguire la squadra in trasferta: "Sono malato", denunciato (Di mercoledì 19 aprile 2023) C'ha provato. Ha provato a prendersi la malattia dal lavoro per andare a seguire la Roma in Bulgaria. Pensava di farla franca. Chi avrebbe potuto controllare che, invece di stare a casa, si era imbarcato su un volo che lo avrebbe portato a vedere la sfida valida di Conference League del Cska Sofia contro la sua amata Roma? Ma i piani del lavoratore reatino non Sono andati come avrebbe sperato. Non solo è stato beccato, per quanto è stato anche denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato. La Guardia di Finanza ha smascherato il lavoratore Sono stati i finanzieri di Rieti a smascherare il 35enne, nel corso di attività investigative che hanno riguardato in particolare le Pubbliche amministrazioni. E l'uomo era un dipendente di un'azienda a partecipazione ...

