Tifosi del Napoli da sogno, l’urlo all’inno della Champions sfiora i 115 decibel (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sogno Champions del Napoli è svanito, ma nella serata di ieri i veri protagonisti sono stati i Tifosi: al momento dell’inno della Champions League, infatti, le voci dell’intero stadio Maradona hanno rasentato l’incredibile cifra di 115 decibel. Lo strumento utilizzato per la misurazione è il fonometro, dispositivo elettroacustico che calcola il livello di pressione sonora e restituisce il valore del livello di rumore percepito. Ed ecco il dato: la tifoseria partenopea ha raggiunto quasi 115 decibel al momento dell’inno della Champions League che anticipa il fischio d’inizio della partita. Lo stadio Maradona si conferma così uno dei più caldi in assoluto. I supporter ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldelè svanito, ma nella serata di ieri i veri protagonisti sono stati i: al momento dell’innoLeague, infatti, le voci dell’intero stadio Maradona hanno rasentato l’incredibile cifra di 115. Lo strumento utilizzato per la misurazione è il fonometro, dispositivo elettroacustico che calcola il livello di pressione sonora e restituisce il valore del livello di rumore percepito. Ed ecco il dato: la tifoseria partenopea ha raggiunto quasi 115al momento dell’innoLeague che anticipa il fischio d’iniziopartita. Lo stadio Maradona si conferma così uno dei più caldi in assoluto. I supporter ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : E poi i tifosi dell’Ajax, e poi quelli del Liverpool e poi altri ancora. Solo che mi ritengo intelligente al punto… - Tanzen : Bellissimo l’abbraccio finale dei tifosi del Napoli alla squadra: ci abbiamo provato, ci riproveremo!… - SimoneTogna : Per ora grande sportività tra i tifosi dell’Inter e quelli del Benfica. Bravi! #InterBenfica #ChampionsLeague - carlocrive : I tifosi del napoli sono riusciti nell’impresa di riunire sotto un unico tifo Milan, Inter e Juve. Complimenti per… - giunigro : RT @lore_viga: I tifosi dell'#Inter si dividono in due: 1? i giovani che non hanno vissuto i derby del 2003 e del 2005 e si augurano eccit… -