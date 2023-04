“The Wall”, l’album dei Pink Floyd sull’alienazione (Di mercoledì 19 aprile 2023) LONDRA – E’ uscito il 30 novembre 1979 “The Wall”, uno degli album simbolo dei Pink Floyd che racconta la storia di Pink, emblema dell’alienazione che si esplicita nella volontà del protagonista di costruire gradualmente un muro che lo separa e, soprattutto, lo isola dal mondo esterno. Un’esperienza figlia di ciò che in quegli anni stava provando il bassista della band britannica, Roger Waters, nei confronti del pubblico della band, e che lo portò di lì a poco a maturare l’idea alla base, appunto, del concept di “The Wall”, che successivamente diventerà anche un film. Attivista, autore critico ed impegnato, Waters ha speso una vita a narrare la quotidianità alienante, l’avidità degli uomini e la loro volontà di sopraffazione, combattendo contro coloro che cercano di controllare le nostre vite e ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 aprile 2023) LONDRA – E’ uscito il 30 novembre 1979 “The”, uno degli album simbolo deiche racconta la storia di, emblema dell’alienazione che si esplicita nella volontà del protagonista di costruire gradualmente un muro che lo separa e, soprattutto, lo isola dal mondo esterno. Un’esperienza figlia di ciò che in quegli anni stava provando il bassista della band britannica, Roger Waters, nei confronti del pubblico della band, e che lo portò di lì a poco a maturare l’idea alla base, appunto, del concept di “The”, che successivamente diventerà anche un film. Attivista, autore critico ed impegnato, Waters ha speso una vita a narrare la quotidianità alienante, l’avidità degli uomini e la loro volontà di sopraffazione, combattendo contro coloro che cercano di controllare le nostre vite e ...

