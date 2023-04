The Sandman 2: Neil Gaiman aggiorna i fan sui nuovi episodi della serie Netflix (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sembra essere ormai tutto pronto per le riprese della seconda stagione di The Sandman, adattamento di una delle opere più celebri e seminali di Neil Gaiman Dopo i vari apprezzamenti di critica e pubblico attorno alla prima stagione, Netflix ha deciso di rinnovare The Sandman per una seconda, promettendo l'arrivo di episodi ancora più avvincenti. A fornire nuovi aggiornamenti sulla sua realizzazione ci ha pensato Neil Gaiman, autore dell'omononima opera da cui è tratta la serie. "I copioni sono scritti e abbiamo iniziato il casting per il primo episodio che stiamo per girare a breve. Anche i nuovi set sono in fase di costruzione" ha scritto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sembra essere ormai tutto pronto per le ripreseseconda stagione di The, adattamento di una delle opere più celebri e seminali diDopo i vari apprezzamenti di critica e pubblico attorno alla prima stagione,ha deciso di rinnovare Theper una seconda, promettendo l'arrivo diancora più avvincenti. A fornirementi sulla sua realizzazione ci ha pensato, autore dell'omononima opera da cui è tratta la. "I copioni sono scritti e abbiamo iniziato il casting per il primoo che stiamo per girare a breve. Anche iset sono in fase di costruzione" ha scritto ...

