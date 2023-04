The Mandalorian 3×08, la recensione del finale di stagione: Una nuova speranza! (Di mercoledì 19 aprile 2023) Questa è la via. La minaccia dell’Impero, un senso di pericolo e di morte che aleggia dall’inizio alla fine, una continua evocazione delle atmosfere degli Star Wars classici. Era stata questa la ricetta dell’episodio della scorsa settimana, che avevamo definito l’episodio migliore della stagione, e uno dei migliori della serie. Nella recensione di The Mandalorian 3×08, Il ritorno, l’ottavo episodio, e finale della terza stagione, in streaming su Disney+, confermiamo questo giudizio: di fatto, questo episodio è la continuazione del precedente (è sempre diretto da Rick Famuyiwa) e si pone al suo livello come il migliore della stagione, regalandoci un grande finale. Azione, un villain di grande livello e un costante senso di paura, tensione, pericolo ci ... Leggi su screenworld (Di mercoledì 19 aprile 2023) Questa è la via. La minaccia dell’Impero, un senso di pericolo e di morte che aleggia dall’inizio alla fine, una continua evocazione delle atmosfere degli Star Wars classici. Era stata questa la ricetta dell’episodio della scorsa settimana, che avevamo definito l’episodio migliore della, e uno dei migliori della serie. Nelladi The, Il ritorno, l’ottavo episodio, edella terza, in streaming su Disney+, confermiamo questo giudizio: di fatto, questo episodio è la continuazione del precedente (è sempre diretto da Rick Famuyiwa) e si pone al suo livello come il migliore della, regalandoci un grande. Azione, un villain di grande livello e un costante senso di paura, tensione, pericolo ci ...

