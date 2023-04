The Mandalorian 3: svelata la durata dell'episodio finale, delusione tra i fan (Di mercoledì 19 aprile 2023) La durata dell'episodio conclusivo di The Mandalorian 3 è stata annunciata, causando qualche lamento tra i fan della serie. The Mandalorian 3 si avvia alla conclusione, a poche ore dalla distribuzione dell'episodio finale della serie, è stata rivelata la durata dell'ultimo capitolo di questa stagione. L'ottavo episodio durerà 38 minuti e 56 secondi, questa notizia ha deluso molti fan che speravano in un episodio conclusivo più lungo. Da quando Disney+ ha portato il mondo della Marvel e di Star Wars sul piccolo schermo, c'è stata una crescente attenzione alla durata degli episodi televisivi. Questo argomento era ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023) Laconclusivo di The3 è stata annunciata, causando qualche lamento tra i fana serie. The3 si avvia alla conclusione, a poche ore dalla distribuzionea serie, è stata rivelata la'ultimo capitolo di questa stagione. L'ottavodurerà 38 minuti e 56 secondi, questa notizia ha deluso molti fan che speravano in unconclusivo più lungo. Da quando Disney+ ha portato il mondoa Marvel e di Star Wars sul piccolo schermo, c'è stata una crescente attenzione alladegli episodi televisivi. Questo argomento era ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alwaystanco : RT @Camisailor: Io al sol pensiero che devo aspettare più di quattro ore di scuola prima di vedere l’ultima puntata di The Mandalorian cerc… - mrsjacksxn : sentendomi così in mezzo agli spoiler di the mandalorian - ramirez_joseee : RT @sw_holocron: ?? Pedro Pascal’s face in The Mandalorian season 3 finale ?? - WZwiadowca : RT @sw_holocron: ?? Pedro Pascal’s face in The Mandalorian season 3 finale ?? - Camisailor : Io al sol pensiero che devo aspettare più di quattro ore di scuola prima di vedere l’ultima puntata di The Mandalor… -