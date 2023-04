The Mandalorian 3, la recensione del finale di stagione: il riposo del guerriero (Di mercoledì 19 aprile 2023) La recensione di The Mandalorian 3x08, esplosivo season finale della serie live-action di Star Wars nella sua annata più difficile e altalenante, senza picchi magistrali né bassi catastrofici fino a una conclusione non del tutto convincente. Anche nel suo finale di stagione, The Mandalorian 3 conferma vizi e virtù di un'annata del tutto altalenante. La serie creata da Jon Favreau e Dave Filoni ha mostrato in quest'ultimo arco narrativo il fianco a un'incertezza creativa e di storytelling che ne ha minato il risultato sin dal primo step stagionale. La necessità di espandere la runtime del progetto e rispettare il canone episodico del prodotto ha fatto male a The Mandalorian, che senza più volontà di creare storie procedurali appassionanti o rimarcare una certa epica ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ladi The3x08, esplosivo seasondella serie live-action di Star Wars nella sua annata più difficile e altalenante, senza picchi magistrali né bassi catastrofici fino a una conclusione non del tutto convincente. Anche nel suodi, The3 conferma vizi e virtù di un'annata del tutto altalenante. La serie creata da Jon Favreau e Dave Filoni ha mostrato in quest'ultimo arco narrativo il fianco a un'incertezza creativa e di storytelling che ne ha minato il risultato sin dal primo step stagionale. La necessità di espandere la runtime del progetto e rispettare il canone episodico del prodotto ha fatto male a The, che senza più volontà di creare storie procedurali appassionanti o rimarcare una certa epica ...

