The Mandalorian 3: i fan delusi dal finale di stagione: "Tutto qui?" (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nonostante le premesse ci fossero tutte, i fan sono rimasti delusi dal finale di stagione di The Mandalorian. Quest'oggi è stato diffuso in streaming il finale della terza stagione di The Mandalorian, che chiude questo ciclo di avventure di Din Djarin e il piccolo Grogu. Tuttavia, i fan sono rimasti delusi dalla conclusione della storia. ATTENZIONE: seguono spoiler dal finale di stagione di The Mandalorian. In un certo senso, la terza stagione di The Mandalorian ha un po' cambiato rotta rispetto al focus tradizionale della serie. Se le stagioni precedenti erano state incentrate sul Din Djarin di Pedro Pascal e sul suo pupillo (ora figlio adottivo) Grogu, la terza ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nonostante le premesse ci fossero tutte, i fan sono rimastidaldidi The. Quest'oggi è stato diffuso in streaming ildella terzadi The, che chiude questo ciclo di avventure di Din Djarin e il piccolo Grogu. Tuttavia, i fan sono rimastidalla conclusione della storia. ATTENZIONE: seguono spoiler daldidi The. In un certo senso, la terzadi Theha un po' cambiato rotta rispetto al focus tradizionale della serie. Se le stagioni precedenti erano state incentrate sul Din Djarin di Pedro Pascal e sul suo pupillo (ora figlio adottivo) Grogu, la terza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luciano35323613 : @thebsmp42 Quando sai o ep de The Mandalorian? - ladykenobi_ : The Mandalorian (2019-) Stagione 3 Voto: 7 - Sammax883B : @Gingy7891 Il titolo del film sarà The Mandalorian-Rise of the Mythosaurus!! - DanielDacost2 : Definitivamente The mandalorian tremenda serie - BigGucci88 : RT @sw_holocron: ?? Pedro Pascal’s face in The Mandalorian season 3 finale ?? -