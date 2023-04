Texas, ragazza sbaglia auto: il proprietario le spara (Di mercoledì 19 aprile 2023) Leggi Anche Usa, 16enne va a prendere i fratelli ma sbaglia casa: il proprietario gli spara in testa Leggi Anche Usa, ragazza sbaglia vialetto: uccisa dal proprietario di casa La cheerleader che ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 aprile 2023) Leggi Anche Usa, 16enne va a prendere i fratelli macasa: ilgliin testa Leggi Anche Usa,vialetto: uccisa daldi casa La cheerleader che ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una ragazza sbaglia auto in Texas, il proprietario le spara. Ferite la cheerleader e una sua amica. Una di loro è i… - MariaLu91149151 : RT @gigipodda: Terzo atto in due giorni dagli USA, esportatori di Giustizia e Democrazia.. - Marilenapas : RT @RaiNews: Follia #armi negli #Usa, una ragazza sbaglia auto e il proprietario le spara - SciutoTino : RT @FrancoScarsell2: Incredibile dal Texas.Una cheerleader è stata ferita in maniera grave con un colpo di pistola,da un 25enne. La ragazza… - OperaFisista : Una ragazza sbaglia auto in Texas,il proprietario le spara - Ultima Ora - ANSA -