Tesla - Nuovo taglio dei prezzi negli Stati Uniti: è la sesta volta da gennaio (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Tesla continua imperterrita a tagliare i prezzi deli suoi modelli più popolari. L'ultima modifica è stata apportata ai listini statunitensi delle Model 3 e Model Y. In particolare la variante a trazione posteriore (RWD) della berlina costa ora 39.900 dollari (poco meno di 36.450 euro al cambio attuale), 2 mila dollari in meno rispetto a prima. I prezzi, invece, delle versioni Long Range e Performance della Suv compatta sono Stati ridotti di 3 mila dollari, rispettivamente, a 49.990 e 53.990 dollari. La trimestrale. La Tesla è ormai arrivata al sesto taglio dei listini da inizio anno negli Stati Uniti: nel complesso, il costo d'acquisto della Model 3 è inferiore dell'11% rispetto ai primi giorni di gennaio e quello ...

