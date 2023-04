Tesei, ‘da Giorgetti ottima iniziativa, da Umbria 30 mln per famiglie’ (Di mercoledì 19 aprile 2023) ''Come Regione ci siamo e ci stiamo adoperando mettendo in campo 30 milioni di euro l’anno a favore delle famiglie" ”Troviamo che l’idea del ministro Giorgetti sia un’ottima iniziativa per controvertere l’inverno demografico da cui anche l’Umbria è da tempo colpita”. Lo dice all’Adnkronos la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei in merito alla proposta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti contro la denatalità. ”Come Regione ci siamo e ci stiamo adoperando mettendo in campo 30 milioni di euro l’anno a favore delle famiglie, un complesso di interventi volti a sostenerle appieno: dai bonus per gli asili e le scuole primarie e secondarie, alla ampia no tax area universitaria, alle borse di studio per gli universitari, al bonus per lo sport e i centri ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) ''Come Regione ci siamo e ci stiamo adoperando mettendo in campo 30 milioni di euro l’anno a favore delle famiglie" ”Troviamo che l’idea del ministrosia un’per controvertere l’inverno demografico da cui anche l’è da tempo colpita”. Lo dice all’Adnkronos la presidente della RegioneDonatellain merito alla proposta del ministro dell’Economia Giancarlocontro la denatalità. ”Come Regione ci siamo e ci stiamo adoperando mettendo in campo 30 milioni di euro l’anno a favore delle famiglie, un complesso di interventi volti a sostenerle appieno: dai bonus per gli asili e le scuole primarie e secondarie, alla ampia no tax area universitaria, alle borse di studio per gli universitari, al bonus per lo sport e i centri ...

