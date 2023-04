Terzo Polo: Boschi, 'facciamo fatica a capire percorso Calenda' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "facciamo fatica a capire il percorso di Calenda. Ieri con i colleghi di Azione Maria Stella Gelmini e Osvaldo Napoli e con Raffaella Paita di Italia Viva abbiamo dato segnali positivi alla proposta di Mara Carfagna, ma c'è stato un cambio di idea di leader di Azione che ha chiuso sulla federazione". Così Maria Elena Boschi a Zapping su Rai Radio1. "Dobbiamo pensare al futuro perché ce lo chiedono i due milioni di elettori che ci hanno dato fiducia. Noi andiamo avanti con il progetto per un centro riformista, liberale e popolare, perché continuiamo a crederci e a lavorare insieme a chi ha interesse a farlo, nessuno ha l'esclusiva". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "ildi. Ieri con i colleghi di Azione Maria Stella Gelmini e Osvaldo Napoli e con Raffaella Paita di Italia Viva abbiamo dato segnali positivi alla proposta di Mara Carfagna, ma c'è stato un cambio di idea di leader di Azione che ha chiuso sulla federazione". Così Maria Elenaa Zapping su Rai Radio1. "Dobbiamo pensare al futuro perché ce lo chiedono i due milioni di elettori che ci hanno dato fiducia. Noi andiamo avanti con il progetto per un centro riformista, liberale e popolare, perché continuiamo a crederci e a lavorare insieme a chi ha interesse a farlo, nessuno ha l'esclusiva".

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : Qualsiasi cosa accada al contenitore del Terzo Polo, le ragioni per portarne avanti i contenuti non sono certamente… - AndreaMarcucci : Serve un nuovo slancio con comitati locali e un coordinamento nazionale in grado di sostenere progetti e candidatur… - fanpage : Nell’ultimo sondaggio politico di Swg continua il calo di Fratelli d’Italia, mentre il Pd si riavvicina risalendo a… - ilcorriereblog : - LollopizPiazzi : RT @StefanoPutinati: Noi operiamo da 26/2, quindi non c’è disponibilità sul se ma sul come. Non è mistero che in generale ci piace portare… -