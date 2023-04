Terza tappa Tour of Alps 2023: vince Kamna, Geoghegan Hart sempre leader (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ruggito di Leonard Kamna nella Terza tappa Tour of Alps 2023, da Rendon a Bretonico San Valentino di 162,5 km. Il corridore tedesco della Bora Hangrohoe, sfruttando il lavoro della sua squadra, ha sorpreso tutti in prossimità dell’ascesa finale precedendo Aleksand Vlasov e Jefferson Cepeda. Il neozelandese Tao Geoghegan Hart rimane leader della classifica generale. Terza tappa Tour OF Alps 2023: LA CRONACA La fuga di giornata prende corpo dopo 50 km dall’inizio con 12 corridori: Jasha Sutterlin, Juri Hollmann, Andrea Verdrame, Lorenzo Milesi, Joe Dombrowski, Riccardo Lucca, Txomin Juaristi, Giovanni Carboni, Mattia Bais, Lukas Postberger e Liam ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ruggito di Leonardnellaof, da Rendon a Bretonico San Valentino di 162,5 km. Il corridore tedesco della Bora Hangrohoe, sfruttando il lavoro della sua squadra, ha sorpreso tutti in prossimità dell’ascesa finale precedendo Aleksand Vlasov e Jefferson Cepeda. Il neozelandese Taorimanedella classifica generale.OF: LA CRONACA La fuga di giornata prende corpo dopo 50 km dall’inizio con 12 corridori: Jasha Sutterlin, Juri Hollmann, Andrea Verdrame, Lorenzo Milesi, Joe Dombrowski, Riccardo Lucca, Txomin Juaristi, Giovanni Carboni, Mattia Bais, Lukas Postberger e Liam ...

