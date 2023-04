Terremoto di magnitudo 5.8: la zona colpita (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un Terremoto di magnitudo 5.8 è stato registrato nella giornata di oggi, mercoledì 19 aprile 2023. Una scossa potente che è stata avvertita dagli abitanti della zona e anche nei dintorni. (Continua dopo le foto) L’area colpita non è nuova a forti scosse. Negli ultimi mesi, i residenti hanno dovuto fare i conti con altri preoccupanti scosse. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Italia, vince 2 milioni di euro al gratta e vinci: poi accade il peggio Leggi anche: Orsa JJ4, la triste notizia dopo la cattura: cosa fanno ora Terremoto di magnitudo 5.8 in Messico oggi 19 aprile 2023 Forte scossa nel sud del Messico. Lo ha reso noto il servizio sismologico locale su Twitter. L’epicentro del Terremoto è stato localizzato a 36 chilometri a nord-ovest della città di ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 19 aprile 2023) Undi5.8 è stato registrato nella giornata di oggi, mercoledì 19 aprile 2023. Una scossa potente che è stata avvertita dagli abitanti dellae anche nei dintorni. (Continua dopo le foto) L’areanon è nuova a forti scosse. Negli ultimi mesi, i residenti hanno dovuto fare i conti con altri preoccupanti scosse. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Italia, vince 2 milioni di euro al gratta e vinci: poi accade il peggio Leggi anche: Orsa JJ4, la triste notizia dopo la cattura: cosa fanno oradi5.8 in Messico oggi 19 aprile 2023 Forte scossa nel sud del Messico. Lo ha reso noto il servizio sismologico locale su Twitter. L’epicentro delè stato localizzato a 36 chilometri a nord-ovest della città di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Messico, terremoto di magnitudo 5.8 nel sud: non ci sono vittime: (Adnkronos) - L'epicentro è stato localizzato a 3… - ledicoladelsud : Messico, terremoto di magnitudo 5.8 nel sud: non ci sono vittime - rosba76 : RT @carlobenetti: #AccaddeOggi Il #18aprile 1906 un violentissimo terremoto (magnitudo 8.3) colpì San Francisco. Morirono circa 3.000 pers… - FabioGhironi : RT @carlobenetti: #AccaddeOggi Il #18aprile 1906 un violentissimo terremoto (magnitudo 8.3) colpì San Francisco. Morirono circa 3.000 pers… - ilSirCambiaNome : RT @MilanNewsit: Terremoto a Campi Flegrei, 5 scosse in un'ora nella notte: la più forte di magnitudo 2 -