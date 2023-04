Terra Amara anticipazioni | Mujgan in preda al panico fa una richiesta importantissima a Zuleyha

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 19 aprile 2023), ecco tutte ledella puntata che andrà in onda oggi, mercoledì 19 aprile: ladiAlcune serie che vanno in onda non solo sui canali Mediaset, ma sul palinsesto Rai, stanno ormai arrivando al punto di svelare ogni colpo di scena. Questo perché non solo si sta per concludere la settimana, ma anche la stagione estiva è alle porte che denoterà, senza ombra di dubbio un cambio dei palinsesti. Ad non andare in pausa, sarà la serie turca di Canale 5 che va in onda ogni pomeriggio prima della puntata di Uomini e Donne e non solo: anche nel weekend continua ad andare in onda con episodi speciali che durano anche qualche minuto in più. Potremo definire quelli del weekend gli episodi più succosi per quanto riguarda gli intrighi e le trame della ...