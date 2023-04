Termovalorizzatore Roma: cosa dicono Pd, M5S, Terzo Polo e Sinistra-Verdi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le posizioni di Schlein, Conte, Calenda e Fratoianni Il Termovalorizzatore di Roma è uno dei temi al centro del dibattito tra le opposizioni, tra chi è pro e chi è contro, e il confronto si infiamma sugli ordini del giorno. Oggi la leader dem Elly Schlein ha tenuto a precisare che “il Termovalorizzatore è una scelta che era stata presa dall’amministrazione di Roma che ha già approvato il piano rifiuti e questo è successo ben prima del congresso e di questa segreteria e non era oggetto del nostro programma alle primarie”. “Non ho ancora visto i testi” degli odg di M5S e Avs contro il Termovalorizzatore di Roma “ma immagino che voteremo contro ma questo non vuol dire che non continueremo il dialogo sui temi con le altre opposizioni”, ha detto Schlein. Due giorni fa Carlo Calenda, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le posizioni di Schlein, Conte, Calenda e Fratoianni Ildiè uno dei temi al centro del dibattito tra le opposizioni, tra chi è pro e chi è contro, e il confronto si infiamma sugli ordini del giorno. Oggi la leader dem Elly Schlein ha tenuto a precisare che “ilè una scelta che era stata presa dall’amministrazione diche ha già approvato il piano rifiuti e questo è successo ben prima del congresso e di questa segreteria e non era oggetto del nostro programma alle primarie”. “Non ho ancora visto i testi” degli odg di M5S e Avs contro ildi“ma immagino che voteremo contro ma questo non vuol dire che non continueremo il dialogo sui temi con le altre opposizioni”, ha detto Schlein. Due giorni fa Carlo Calenda, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianonobili : Non so se è chiaro: Gualtieri ha scelto di realizzare il #termovalorizzatore. E ha avuto da Draghi i poteri per fa… - MarcoFattorini : Conte sfida il Pd per bloccare il termovalorizzatore a Roma, dove il M5s ha governato senza risolvere il problema r… - chiccotesta : Silvia Costa fa la domanda giusta a Marco Furfaro che dice che discuteranno sul termovalorizzatore di Roma . Che co… - elespaterlini1 : RT @Linkiesta: #Schlein può anche decidere di trasformare il Pd in una succursale dei Cinquestelle, ma non in silenzio Se il termovalorizz… - martinoloiacono : Insomma, sul termovalorizzatore di Roma è colpa di quelli di prima. -