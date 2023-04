Termovalorizzatore Roma | Conte ‘vs’ Schlein | “Pd chiarisca”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) "No a compromessi per tenere unite le opposizioni" “Noi combattiamo delle battaglie. Non possiamo accettare compromessi per tenere unite le opposizioni e, poi, qui è il Pd che deve chiarire”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppearrivando al termine del sit in contro il. “Il Pd ha tantissima stampa amica, giornali addolorati, perché noi stiamo continuando a combattere. A tutti questi giornalisti affranti vorrei dire che questa è una battaglia con cui il movimento è nato, prima che arrivassi io, è nel Dna del Movimento. È la sesta volta che presentiamo un Odg del genere, ma ve ne siete accorti che c’è stato anche un decreto di Draghi che non abbiamo votato? Allora è il Pd che a un certo punto, dopo il2 ha cambiato posizione in modo illogico, incomprensibile. Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianonobili : Non so se è chiaro: Gualtieri ha scelto di realizzare il #termovalorizzatore. E ha avuto da Draghi i poteri per fa… - gualtierieurope : Bene @ellyesse su chiusura ciclo rifiuti: il nostro Piano punta su riduzione, riciclo e riuso. #Roma è all'avanguar… - MarcoFattorini : Conte sfida il Pd per bloccare il termovalorizzatore a Roma, dove il M5s ha governato senza risolvere il problema r… - Cardocan1 : RT @steveross75: La domanda è: se @gualtierieurope va avanti sul #termovalorizzatore prima che Elly abbia finito di studiare tutto il ciclo… - lucabrusc1 : RT @gualtierieurope: Bene @ellyesse su chiusura ciclo rifiuti: il nostro Piano punta su riduzione, riciclo e riuso. #Roma è all'avanguardia… -

'Ilè una scelta che era già stata presa dall'amministrazione di. Questo è successo ben prima che si insediasse questa segreteria'. Così Elly Schlein in conferenza stampa al ...è all'avanguardia in Italia su politiche green e ilè necessario per arrivare a zero discariche in linea con gli obiettivi europei'. '1% del Pil per le armi Su questo non ho ...... che non è assolutamente il bene per la città di' . Lo ha detto il leader dei cinque stelle Giuseppe Conte riferendosi alvoluto da Gualtieri.

Roma, Schlein fa la furba sul termovalorizzatore: “Non siamo contro, ma nel Pd…” Il Tempo

“Noi combattiamo delle battaglie. Non possiamo accettare compromessi per tenere unite le opposizioni e, poi, qui è il Pd che deve chiarire“. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte arrivando al t ...La segretaria Pd annuncia che non bloccherà il termovalorizzatore di Roma, il leader M5S arriva tardi quando la manifestazione indetta da Legambiente si è ...