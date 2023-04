Termovalorizzatore di Roma, Schlein: “Scelta già fatta dall’amministrazione, voteremo contro l’Odg di M5s e Alleanza Verdi Sinistra” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Il Termovalorizzatore è una Scelta che era già stata presa dall’amministrazione di Roma. Questo è successo ben prima che si insediasse questa segreteria”. Così Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno. Sottolineando che alla segreteria “interessa accompagnare l’amministrazione su tutto ciò che deve venire prima” e cioè “un progetto di economia circolare” come stabilito dalle normative europee, e quindi “su come diminuire i rifiuti, aumentare la raccolta differenziata e recuperare le materie prime seconde con gli impianti che servono per farlo”, Schlein ha spiegato che l’amministrazione “ha già fatto una Scelta”. “Siccome esistono sensibilità diverse anche all’interno del nostro partito, io mi impegnerò a favorire un confronto nostro, con i nostri amministratori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Ilè unache era già stata presadi. Questo è successo ben prima che si insediasse questa segreteria”. Così Ellyin conferenza stampa al Nazareno. Sottolineando che alla segreteria “interessa accompagnare l’amministrazione su tutto ciò che deve venire prima” e cioè “un progetto di economia circolare” come stabilito dalle normative europee, e quindi “su come diminuire i rifiuti, aumentare la raccolta differenziata e recuperare le materie prime seconde con gli impianti che servono per farlo”,ha spiegato che l’amministrazione “ha già fatto una”. “Siccome esistono sensibilità diverse anche all’interno del nostro partito, io mi impegnerò a favorire un confronto nostro, con i nostri amministratori ...

