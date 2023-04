Tentata estorsione e violenza privata a Mugnano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tentata estorsione e violenza privata nei confronti di una coppia: arrestate 6 persone. Gli indagati avrebbero anche perseguitato le vittime . Oggi il personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Napoli e dei Commissariati Arenella e Scampia ha eseguito un’ordinanza del di custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari nei confronti di sei persone. Ad emettere il provvedimento il Gip presso il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale procura. I sei indagati sono gravemente indiziate dei reati di Tentata estorsione, violenza privata, atti persecutori, lesioni personali e porto illegale di armi proprie ed improprie. In particolare, due persone sono state sottoposte alla misura della custodia cautelare in ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023)nei confronti di una coppia: arrestate 6 persone. Gli indagati avrebbero anche perseguitato le vittime . Oggi il personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Napoli e dei Commissariati Arenella e Scampia ha eseguito un’ordinanza del di custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari nei confronti di sei persone. Ad emettere il provvedimento il Gip presso il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale procura. I sei indagati sono gravemente indiziate dei reati di, atti persecutori, lesioni personali e porto illegale di armi proprie ed improprie. In particolare, due persone sono state sottoposte alla misura della custodia cautelare in ...

