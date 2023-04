Tenta di rubare una macchina | arrestato

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Al fine di garantire un sempre più efficace contrasto ai reati contro il patrimonio, non si ferma l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto. Infatti, questa notte i Carabinieri del Comando Stazione di Massafra hanno arresto un 50enne del posto, presunto responsabile dito furto. In particolare, i Carabinieri durante la notte, hanno sorpreso nel centro cittadino l’uomo, munito di attrezzo da scasso, intento a forzare un’automobile di grossa cilindrata parcheggiata. L’ignaro proprietario, successivamente rintracciato ha vivamente ringraziato i Carabinieri per l’immediato intervento che ha evitato il furto del suo veicolo, tra l’altro, non coperto da assicurazione contro tali eventi. L’oggetto da scasso è stato sottoposto a sequestro, mentre il 50enne, fatta salva la presunzione di ...