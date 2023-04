Tennis: Torneo Firenze. Paolini, Bronzetti e Errani nell'entry list (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tra le iscritte anche la ceca Muchova, l'egiziana Sherif e la canadese Bouchard Firenze - Tre Tenniste italiane, uno dei più grandi talenti della grande scuola ceca e una ex finalista Slam ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tra le iscritte anche la ceca Muchova, l'egiziana Sherif e la canadese Bouchard- Trete italiane, uno dei più grandi talenti della grande scuola ceca e una ex finaa Slam ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Firenze. Paolini, Bronzetti e Errani nell'entry list - federtennis : “Oggi rappresento la FITP e sono contento di questo, perché la Toscana è la mia regione. Il #FirenzeLadiesOpen rien… - Torrenapoli1 : RT @lorenzofares: 4 italiani oggi al torneo #atp500 di Barcellona ???? #Sinner ???? vs Schwartzman ???? #Musetti ???? vs Kubler ???? #Arnaldi ???? vs… - giorgiolecis : Cagliari. “Manifestazioni come questa mette la nostra città allo stesso livello delle altre città europee. Nella st… -