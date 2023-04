Tennis | Atp Barcellona | Sinner agli ottavi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - Eurosport_IT : CHE IMPRESA: ai quarti di finale Musetti troverà Sinner ?????? #EurosportTENNIS | #Musetti | #MonteCarloMasters - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 BARCELLONA: PASSARO-CERUNDOLO IN DIRETTA SU SKY SPORT UNO E SKY SPORT TENNIS #SkySport #SkyTennis #Tennis - sportli26181512 : ATP Barcellona, Sinner concede il punto agli avversari nel doppio. VIDEO: Lezione di fair play da parte di Jannik S… - monarchico : Il #Principe #Alberto e la #Principessa #Charlene al #Monte-#Carlo #ATP #Masters #tennis #sport #monarchy… -

Barcellona, il programma di oggi su Sky e in streaming su NOW Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport(canale 205) PASSARO (Ita) - CERUNDOLO (Arg) (Zancan - Golarsa) non prima delle 16: ...IntervisteCarlos Alcaraz riparte con un successo dall'500 di Barcellona. Lo spagnolo, numero uno del seeding, in virtù dell'assenza di Novak Djokovic , ha battuto in due comodi set il portoghese Nuno ...Kubler - Musetti è un match valido per il secondo turno del torneo500 di Barcellona: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming. Sulla terra rossa è ...ha ritrovato il suo. Oltre ...

Ottimo esordio per l'altoatesino, che firma la vittoria numero 25 in stagione in solo due set: ora lo attende la sfida contro Yoshito Nishioka ...8 del ranking, ha battuto in due set (6-2, 6-4) l'argentino Diego Schwartzman (n.48), nel secondo turno del Barcellona Open (torneo ATP 500 sulla terra rossa). L'ultimo precedente tra i due risaliva a ...