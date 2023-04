Tempi esatti per soluzione ai problemi Rabona Mobile, parla l’operatore (Di mercoledì 19 aprile 2023) Finalmente i problemi Rabona Mobile degli ultimi giorni sono stati i protagonisti di una dichiarazione pubblica dell’operatore Mobile, diramata attraverso il suo canale social Facebook. Con oggi 19 aprile, è trascorsa una settimana esatta dal via ai malfunzionamenti di rete registrati da chiunque abbia una SIM con il vettore. Da più tempo ancora poi, si sono manifestati anche errori nell’invio di semplici SMS. Ebbene, in merito al grave disservizio, sono stati forniti dettagli più esaustivi e possiamo beneficiare anche del fondamentale dato relativo a quando tutto dovrebbe essere ripristinato. Secondo quanto dichiarato, i problemi Rabona Mobile di connessione (e non solo) sono stati immediatamente affrontati con un tavolo tecnico per risolvere le ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Finalmente idegli ultimi giorni sono stati i protagonisti di una dichiarazione pubblica del, diramata attraverso il suo canale social Facebook. Con oggi 19 aprile, è trascorsa una settimana esatta dal via ai malfunzionamenti di rete registrati da chiunque abbia una SIM con il vettore. Da più tempo ancora poi, si sono manifestati anche errori nell’invio di semplici SMS. Ebbene, in merito al grave disservizio, sono stati forniti dettagli più esaustivi e possiamo beneficiare anche del fondamentale dato relativo a quando tutto dovrebbe essere ripristinato. Secondo quanto dichiarato, idi connessione (e non solo) sono stati immediatamente affrontati con un tavolo tecnico per risolvere le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tossini09 : Che tuut cerchiamo l'ultima news decisa da loro anche negli tempi esatti della pubblicazione. Ci rivogliomicono e a… - FilippoRubu00 : #Lookman ???? salterà la trasferta di Firenze per un problema al terzo distale del muscolo bicipite femorale destro.… - sbees__ : ed ora cari miei è arrivato il momento di impare i tempi esatti di 'you got' e 'you pop' di Cinema perché sì, a Ca… - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Infortunio Giovanni Simeone: definiti i tempi esatti di recupero, ecco quante gare salterà -

Chi l'ha visto Anticipazioni stasera: il mistero infinito di Emanuela Orlandi ... della sedicenne vaticana si sono perse le tracce da quarant'anni esatti, e nel corso della diretta ... lacrimazioni, stigmate e gli altri fenomeni mistici dei quali negli ultimi tempi ha parlato la ... CM Scommesse: l'Inter perde ancora, gol e spettacolo in Bayern - City Una terna di risultati esatti (multiesiti si chiamano) a favore dei portoghesi. Che non li qualificherebbero, soltanto in un caso - quello che considero il meno probabile - li spingerebbero ai tempi ... IL PIZZINO SPOT di Urgo: La crescita (in)compiuta Da quel Verona (in casa) di veleni e brutture di due campionati esatti fa, che era costato a ... 'Tanto' - per rivenire ai tempi nostri - 'chi se ne frega, le perdite sono le sue e i guadagni sono da ... ... della sedicenne vaticana si sono perse le tracce da quarant'anni, e nel corso della diretta ... lacrimazioni, stigmate e gli altri fenomeni mistici dei quali negli ultimiha parlato la ...Una terna di risultati(multiesiti si chiamano) a favore dei portoghesi. Che non li qualificherebbero, soltanto in un caso - quello che considero il meno probabile - li spingerebbero ai...Da quel Verona (in casa) di veleni e brutture di due campionatifa, che era costato a ... 'Tanto' - per rivenire ainostri - 'chi se ne frega, le perdite sono le sue e i guadagni sono da ... Rabona Mobile, toc toc UpGo.news CM Scommesse: l'Inter perde ancora, gol e spettacolo in Bayern-City Si va come frecce su Inter-Benfica, potreste rimanere di stucco vedendo quello che mi sono inventato. Una terna di risultati esatti (multiesiti si chiamano) a favore dei portoghesi. Che non li qualifi ... Si va come frecce su Inter-Benfica, potreste rimanere di stucco vedendo quello che mi sono inventato. Una terna di risultati esatti (multiesiti si chiamano) a favore dei portoghesi. Che non li qualifi ...