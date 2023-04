Tempi duri per la veggente di Trevignano, il Comune intima: teca, statua e strutture devono sparire in 90 giorni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempi duri per Gisella Cardia, la sedicente “veggente di Trevignano“. Dopo la sua sparizione temporanea la donna – poi ritornata sulla scena – ora deve vedersela con un’ultima grana: quella che si inserisce nel solco sempre più profondo dei problemi relativi alla sua attività di portavoce e intermediaria dei messaggi della Vergine. Il Comune che la ospita, infatti, ha ordinato la demolizione di teca, simboli religiosi, panchine e gazebo allestiti in Via Campo Le Rose per accogliere i fedeli. Dovrà sparire tutto entro 90 giorni: così dispone infatti l’ordinanza di demolizione dell’amministrazione comunale, che fissa il termine ultimativo. E che avrebbe già riscontrato l’abusivismo edilizio delle strutture. veggente di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023)per Gisella Cardia, la sedicente “di“. Dopo la sua sparizione temporanea la donna – poi ritornata sulla scena – ora deve vedersela con un’ultima grana: quella che si inserisce nel solco sempre più profondo dei problemi relativi alla sua attività di portavoce e intermediaria dei messaggi della Vergine. Ilche la ospita, infatti, ha ordinato la demolizione di, simboli religiosi, panchine e gazebo allestiti in Via Campo Le Rose per accogliere i fedeli. Dovràtutto entro 90: così dispone infatti l’ordinanza di demolizione dell’amministrazione comunale, che fissa il termine ultimativo. E che avrebbe già riscontrato l’abusivismo edilizio delledi ...

